Niemieccy śledczy: Mamy mocne dowody, że Christian Brückner, podejrzany o uprowadzenie Madeleine McCann, zabił ją

Istnieją przekonujące dowody, że Christian Brückner, podejrzany o uprowadzenie Madeleine McCann zabił ją, ale nie można ich jeszcze przedstawić opinii publicznej, mówią niemieccy prokuratorzy.

43-letni Brückner skazany za pedofilię i gwałciciel, jest podejrzanym o porwanie Madeleine McCann z portugalskiego kurortu i odsiaduje w Niemczech wyrok w innej sprawie.

Śledczy twierdzą, że choć mają przeciwko niemu dowody, to nie wystarczają one jeszcze do uzyskania wyroku skazującego. Nie mogę obiecać i zagwarantować, że wystarczy nam dowodów na wniesienie oskarżenia, ale jestem pewny, że w naszych rękach jest właściwy człowiek. Analiza dowodów nie pozwala wyciąganie innych wniosków- mówił Wolters stacji BBC.

Kilka dni temu brytyjski Scotland Yard oznajmił, że nie ma żadnych dowodów na to, że Madeleine nie żyje lub została zamordowana. Nadal traktuje jej sprawę jako śledztwo w sprawie zaginionych osób.