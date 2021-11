Niemcy zdecydowały ws. powszechnego obowiązku szczepień

Dyskusja o obowiązku szczepień ożyła w Niemczech po tym, jak Austria zdecydowała się na taki krok jako pierwsze państwo Unii Europejskiej. Jednak czołowi politycy z ugrupowań, które utworzą niebawem w Niemczech koalicję rządową (SPD, Zieloni i FDP), wykluczają wprowadzenie w tym kraju powszechnego obowiązku szczepień - informuje w sobotę polski serwis Deutsche Welle.

Do kwestii powszechnego obowiązku szczepień odniósł się w mediach m.in. minister spraw zagranicznych Heiko Maas. Szef niemieckiej dyplomacji pytany o to w "Bild Live" odparł, że "nie będzie czegoś takiego” oraz dodał: "Ponieważ uważamy, że nie jest to konieczne oraz uważamy też, że jest to trudne z punktu widzenia przepisów konstytucji”.

Szef niemieckiego Instytutu Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler apeluje o ograniczenie kontaktów społecznych w całych Niemczech oraz zwiększenie liczby szczepień.

Źródło: Deutsche Welle