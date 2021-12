Niemcy zablokowały zakupy dla ukraińskiej armii? Wiceszef MSZ: „Bardzo zły sygnał dla bezpieczeństwa całego regionu”

„Niemcy w ostatnich miesiącach zablokowały prowadzone w ramach NATO zakupy dla ukraińskiej armii” – powiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika „Financial Times”.

Dodał, że Niemcy „cały czas budują gazociąg Nord Stream 2 i jednocześnie blokują zakupy broni defensywnej; to bardzo nie w porządku”.

Z kolei niemiecki „Bild” przekazał, że „Angela Merkel blokowała dostawy broni na Ukrainę”. Gazeta zastanawia się „czy Niemcy są winne temu, że Ukraina jest tak słabo przygotowana do agresji Putina?”. „Bild” zauważa, że „oficjalnie rząd kanclerz Niemiec Angeli Merkel zawsze stał po stronie Ukrainy”. „Kanclerz i jej ministrowie spraw zagranicznych (...) wielokrotnie podkreślali, że suwerenność i integralność terytorialna kraju są dla Niemiec decydujące” – czytamy.

W rozmowie z polskatimes.pl Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych ocenił, że „jeżeli te informacje się potwierdzą, to niewątpliwie będzie to bardzo zły sygnał nie tylko dla Ukrainy, ale też dla bezpieczeństwa całego regionu, bo będzie pokazywał, że zachodnia część Europy nie jest do końca w działaniach konsekwentna”. – Trochę to będzie wyglądało na to, że co innego są słowa, a co innego działania – dodał wiceszef MSZ.