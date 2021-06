Niemcy wchodzą do gry: łabędzi śpiew Löwa, czy wygrają jak zawsze?

Die Mannschaft rozczarowali na Mistrzostwach świata w Rosji, gdzie z pozycji obrońcy tytułu odpadli już w fazie grupowej. Wielu ekspertów przewidywało, że to koniec Joachima Löwa za sterami drużyny, ale selekcjoner dostał szansę na pożegnanie. Mistrzostwa Europy to ostatnia wielka impreza za kadencji 61-latka, który stanowisko piastował od 2006 roku.

Löw w 2018 roku zaskoczył kilkoma powołaniami, ale tym razem posypał głowę popiołem. Do kadry narodowej wraca człowiek od zadań specjalnych, czyli Thomas Müller. Piłkarz Bayernu Monachium wie jak grać w turniejach tego typu, bo to on zdobył Złotego Buta na Mundialu w Brazylii i mocno przyczynił się do triumfu. Sam jednak przyznaje, że siłą Niemiec nie są indywidualności.

- W Niemczech nie wierzymy w supergwiazdy. Od najmłodszych lat uczymy się grać zespołowo, a nie błyszczeć w pojedynkę. Dlatego nie zobaczymy wielu niemieckich graczy wygrywających Złotą Piłkę, ale właśnie dlatego możesz zobaczyć 4 gwiazdki na naszej koszulce. - powiedział jakiś czas temu Müller, nawiązując do czterech triumfów na Mistrzostwach świata.