Niemcy w szoku. Kolejne brutalne morderstwo nastolatki

Bawarska policja podejrzewa, że znaleziona w poniedziałek w pobliżu lotniska 16-latka została zamordowana dzień wcześniej. Właśnie tego dnia - w niedzielę – zaginięcie dziewczyny zgłosili jej rodzice.

W związku ze śmiercią nastolatki zatrzymane zostały dwie osoby. Jedna z nich to znany policji 25-latek. Drugą z zatrzymanych osób jest 15-letnia dziewczyna.

Z ustaleń policji wynika, że ofiara znała swoich oprawców. Na chwilę obecną motywy zbrodni nie są znane.

Kolejne morderstwo

Przypomnijmy, że to kolejne morderstwo nastolatki w Niemczech w ostatnim czasie. Ledwie na początku miesiąca w Aschersleben zamordowana została 14-latka. W sprawie tej zbrodni zatrzymany został rówieśnik ofiary, jej chłopak.

To jednak nie wszystko. We wrześniu doszło do ataku nożem na młodą Polskę z Gorzowa Wielkopolskiego mieszkającą w Saksonii. W wyniku odniesionych ran dziewczyna zmarła. Podejrzanym o dokonanie zbrodni także okazał się jej 15-letni chłopak.

Rmf24.pl