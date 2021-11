Niemcy: Tworzący koalicję spieszą się z nowym prawem do walki z Covid, bo zaraza nie odpuszcza

Rekordowe liczby nowych zakażeń koronawirusem w Niemczech skłoniły ugrupowania, które starają się stworzyć koalicję rządową do przedstawienia planów walki z pandemią.

Zieloni oraz politycy SPD i FDP, którzy są w środku skomplikowanych negocjacji koalicyjnych, musieli się tym zająć, bo w tej chwili jest to najpilniejsza sprawa. W poniedziałek odnotowano najwyższy od początku pandemii siedmiodniowy wskaźnik zachorowalności - liczba osób na 100 tys. zarażonych w ciągu ostatniego tygodnia - wzrósł do 201,1. To więcej niż poprzedni rekord 197,6 w grudniu 2020, podał Instytut Roberta Kocha.

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła do 4 782 546, liczba zgonów osiągnęła łącznie 96 558. Zakażonych ciągle przybywa, lekarze nie wykluczają, że trzeba będzie rezygnować z wielu planowanych wcześniej operacji.

Według Frankfurter Allgemeine debata nad projektem nowej ustawy może się odbyć w Bundestagu w czwartek. Jeśli projekt przejdzie, może wejść w życie 18 listopada.