Niemcy: Tragedia w Trewirze. Kierowca wjechał samochodem w ludzi, dwie osoby nie żyją. Wypadek czy zamach terrorystyczny?

Mandat za brak maseczki: Nawet 1000 zł. W sklepie już nie będzie dyskusji. Jest nowelizacja przepisów. Pieniądze z mandatów trafią do NFZ

Mandat za brak maseczki 1000 zł to nowa, wyższa kara spowodowana nowelizacją ustawy antycovidowej, która weszła w życie z dniem 30 listopada 2020 roku. Zaostrzenie reżimu sanitarnego i rządowe obostrzenia to oręż w walce z koronawirusem. Czy widmo kar spowoduje jeszcze większą dyscyplinę społeczną? Pieniądze pozyskane z mandatów mają trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.