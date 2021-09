Niemcy: Tornado w Kilonii nad Bałtykiem. Wichura zepchnęła ludzi do morza, kilka osób rannych [WIDEO]

Według niemieckich służb, w wyniku uderzenia żywiołu rannych zostało co najmniej siedem osób. Cztery są w stanie ciężkim - podaje dziennik "Die Welt".

Trąbę powietrzną zaobserwowano w środę wieczorem, ok. godz. 18, w pobliżu popularnej nadmorskiej promenady. Wśród poszkodowanych przez wichurę są m.in. dwaj wioślarze, którzy próbowali zamocować swoje łodzie do nabrzeża. Silny podmuch wiatru zepchnął ich do wody. Kilka osób odniosło rany po uderzeniu przez porwane przez tornado przedmioty.