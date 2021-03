Niemcy: skrajnie prawicowa partia AfD będzie inwigilowana. Pierwszy taki przypadek od końca wojny

Posłowie tej partii weszli do Bundestagu w 2017 roku na fali sprzeciwu wyborców wobec decyzji kanclerz Angeli Merkel o przyjęciu ponad miliona migrantów. AfD spotkała się z ostracyzmem ze strony innych ugrupowań reprezentowanych w Bundestagu, które twierdziły, że retoryka tej partii tworzy atmosferę nienawiści, która zachęca do przemocy wobec imigrantów.

AfD uzyskała 12,6 proc. poparcia w wyborach federalnych w 2017 roku, stając się trzecią co do wielkości partią w Bundestagu. Ugrupowanie to ma także swoich przedstawicieli we wszystkich 16 sejmikach regionalnych. Jednak w ostatnich miesiącach poparcie dla AfD spadło do 9 proc. z powodu walk wewnętrznych i sprzeciwu wobec środków podejmowanych przez rząd federalny w celu powstrzymania pandemii koronawirusa.

Jeden ze współprzewodniczących AFD, Joerg Meuthen, dokonał rozłamu w partii, argumentując, że musi ona wydalić ze swoich szeregów ludzi, którzy sympatyzują ze skrajnie prawicowymi grupami, opowiadającymi się za przemocą, aby w ten sposób zwiększyć swoje poparcie wśród Niemców.

Cztery lata temu rządowi niemieckiemu nie udało się zdelegalizować neonazistowskiej Partii Narodowo-Demokratycznej (NPD), która zdobyła kilka miejsc w kilku regionalnych zgromadzeniach. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że choć przypominała ona nazistowską partię Adolfa Hitlera, to jednak była zbyt słaba, aby zagrozić demokracji.