Niemcy: skrajnie prawicowa partia AfD będzie inwigilowana. Pierwszy taki przypadek od końca wojny

Skrajnie prawicowa niemiecka partia Alternatywa da Niemiec (AfD) będzie poddana inwigilacji. To pierwszy taki przypadek od czasów nazistowskich. Pod lupę wzięły ją służby wywiadowcze, bo Federalny Urząd Ochrony Konstytucji uznał AfD za partię podejrzaną o prawicowy ekstremizm. AfD będzie poddana obserwacji z wykorzystaniem metod kontrwywiadowczych. Po tym, jak cztery lata temu AfD stała się pierwszą partią jawnie antyimigrancką, która weszła do niemieckiego parlamentu, staje się teraz pierwszym ugrupowaniem monitorowanym w ten sposób od zakończenia wojny w 1945 roku.

Posłowie tej partii weszli do Bundestagu w 2017 roku na fali sprzeciwu wyborców wobec decyzji kanclerz Angeli Merkel o przyjęciu ponad miliona migrantów. AfD spotkała się z ostracyzmem ze strony innych ugrupowań reprezentowanych w Bundestagu, które twierdziły, że retoryka tej partii tworzy atmosferę nienawiści i zachęca do przemocy wobec imigrantów.

AfD uzyskała 12,6 proc. poparcia w wyborach federalnych w 2017 roku, stając się trzecią co do wielkości partią w Bundestagu. Ugrupowanie ma także swoich przedstawicieli we wszystkich 16 sejmikach regionalnych. Jednak w ostatnich miesiącach poparcie dla AfD spadło do 9 proc. z powodu walk wewnętrznych i sprzeciwu wobec środków podejmowanych przez rząd federalny w celu powstrzymania pandemii koronawirusa.

Jeden ze współprzewodniczących AfD, Joerg Meuthen, dokonał rozłamu w partii, argumentując, że musi ona wydalić ze swoich szeregów ludzi, którzy sympatyzują ze skrajnie prawicowymi grupami, opowiadającymi się za przemocą. Chciałby on ten sposób zwiększyć poparcie wśród Niemców.

Cztery lata temu rządowi niemieckiemu nie udało się zdelegalizować neonazistowskiej Partii Narodowo-Demokratycznej (NPD), która zdobyła kilka miejsc w kilku regionalnych zgromadzeniach. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że choć przypominała ona nazistowską partię Adolfa Hitlera, to jednak była zbyt słaba, aby zagrozić demokracji.