Niemcy. Rząd nie zdąży osiągnąć celu szczepień

Niemiecki rząd federalny zamierzał do 7 stycznia 2022 roku zaszczepić przynajmniej 80 proc. obywateli co najmniej jedną dawką szczepionki przeciw Covid-19. Już teraz jednak jest pewne, że to się nie uda - pisze polski portal Deutsche Welle.

Jak dotąd przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19 podano 74 proc. Niemców (61,4 mln osób) – podał "Bild am Sonntag", cytując rzecznika rządu Steffena Hebestreita. Rządowi w Berlinie nie uda się do 7 stycznia doszczepić jeszcze 5,3 miliona osób, by osiągnąć zakładane 80 proc. zaszczepionych, przyznał Hebestreit.

Według niemieckiego Instytutu Roberta Kocha (RKI) wariant omikron pojawił się już we wszystkich landach. Wśród zakażeń większość stanowią te wywołane przez deltę, ale - jak wskazuje Instytut - jest tylko kwestią czasu, by omikron stał się wariantem dominującym.

W Niemczech wprowadzane są nowe, surowsze restrykcje związana z koronawirusem. "Od 28 grudnia w całych Niemczech zamknięte będą dyskoteki, a duże ponadregionalne imprezy odbywać się będą przy pustych trybunach" - pisze Deutsche Welle. Prywatne spotkania mogą się odbywać z zachowaniem limitu do 10 osób (wliczane są osoby zaszczepione oraz niezaszczepione; niewliczane są dzieci poniżej 14. roku życia).