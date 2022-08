Niemcy przyjmą do 200 tysięcy uchodźców rocznie Kazimierz Sikorski AIP

Niemcy ze względów humanitarnych będą przyjmować rocznie do 200 tysięcy uchodźców i imigrantów. Zakłada to kompromis osiągnięty między politykami siostrzanych partii CDU i CSU, którzy przystąpili do formowania rządu. Do pełnego porozumienia potrzeba jeszcze zgody kolejnych współkoalicjantów - FDP i Zielonych.