Niemcy: proces syryjskiego lekarza, który torturował i zabijał rodaków w Homs

Przed sądem w Niemczech stanął syryjski lekarz oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości. Torturował i zabijał więźniów w rządowych obiektach w Syrii.

Alaa M. stanął przed sądem we Frankfurcie. To pierwszy proces syryjskiego lekarza w sprawie o tortury i druga na świecie sprawa dotycząca tortur dokonywanych przez państwo syryjskie. W zeszłym tygodniu sąd Koblencji skazał byłego oficera wywiadu syryjskiego na dożywocie za zbrodnie przeciwko ludzkości. Werdykt został nazwany przez ONZ jako przełomowy krok w kierunku sprawiedliwości za zbrodnie reżimu syryjskiego dokonana w czasie wojny domowej.

Niemieckie przepisy dotyczące jurysdykcji uniwersalnej umożliwiają sądom ściganie zbrodni przeciwko ludzkości bez względu na to, gdzie mają one miejsce. W tej ostatniej sprawie niemieccy prokuratorzy federalni twierdzą, że Alaa M. pracował w więzieniu prowadzonym przez syryjskie służby wywiadowcze w Homs od kwietnia 2011 do końca 2012, a także w dwóch szpitalach wojskowych.