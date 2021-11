Niemcy: politycy uzgodnili umowę koalicyjną. Będzie nowy kanclerz.

SPD, Zieloni i FDP dopięli program utworzenia koalicyjnego gabinetu. Szczegóły zostaną przedstawione na dzisiejszej konferencji.

Rozmowy trwały dwa miesiące. Najwięcej uwagi politycy poświęcili sprawom finansów oraz klimatu. Zatwierdzenie umowy koalicyjnej spadnie teraz na partyjne gremia, które odbędą się na początku grudnia.

Kandydatem na nowego kanclerza jest Olaf Scholz z SPD, który powinien objąć rządy na początku przyszłego miesiąca. Oznaczać to będzie koniec 16-letniej kadencji kanclerz Angeli Merkel (CDU), która wcześniej zapowiadała, że odchodzi od polityki. Jednym z najważniejszych zapisów umowy koalicyjnej ma być pozostawienie podatków na obecnym poziomie.

Podniesiona zostanie w pierwszym roku rządów nowej koalicji płaca minimalna do 12 euro za godzinę. Jeśli chodzi o sprawy klimatu, to w umowie zapisano konieczność przyspieszenia wycofywania się z energetyki węglowej, tak by jej finał nastąpił w roku 2030.