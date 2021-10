Niemcy po wyborach. Kto przejmie władzę? Dr Piotr Kubiak: Będzie musiał wykreować się nowy lider

Co jest pewne, jeśli chodzi o wybory w Niemczech?

Na razie mamy wstępne wyniki, które dzień po wyborach podał federalny kierownik wyborczy. Wskazują one, że zwycięstwo odnieśli socjaldemokraci, czyli SPD (25,7 procent głosów), którzy uzyskali niewielką przewagę nad partiami chadeckimi, czyli CDU/CSU (24,1 procent). Do Bundestagu dostały się jeszcze następujące partie: Sojusz 90/Zieloni (14,8 procent), FDP (11,5 procent), AfD (10,3 procent) i Die Linke (4,9 procent). Może od razu wyjaśnię, dlaczego dostała się Die Linke.

No właśnie, nie przekroczyli 5-procentowego progu wyborczego.

W wyborach do Bundestagu obowiązuje ordynacja o charakterze mieszanym. Każdy wyborca dysponuje dwoma głosami: pierwszy oddaje na konkretnego kandydata w jednym z 299 okręgów jednomandatowych, a drugi na listę partyjną jednej z partii w swoim kraju związkowym. Z list partyjnych wybieranych jest co najmniej 299 posłów (może być ich znacznie więcej ze względu na występowanie mandatów nadwyżkowych i wyrównawczych - w tym roku będzie aż 137 dodatkowych mandatów, czyli Bundestag będzie liczył 735 posłów). Przy rozdziale mandatów z list partyjnych biorą udział tylko te partie, które w skali całych Niemiec uzyskały co najmniej 5 procent głosów (klauzula zaporowa, czyli inaczej próg wyborczy) lub ich kandydaci zwyciężyli w co najmniej trzech okręgach jednomandatowych (klauzula mandatowa). Die Linke wygrało w trzech okręgach jednomandatowych dzięki czemu będą się liczyli przy podziale mandatów z list partyjnych (łącznie uzyskają 39 mandatów). Jak wspomniałem, są to wyniki wstępne, bo oficjalne będą za około 2 tygodnie. Nie należy oczekiwać jednak większych zmian.