Niemcy: po raz pierwszy użyto samolotów wojskowych do transportu zakażonych koronawirusem

Sytuacja pandemiczna w Niemczech nie jest zła, jest tragiczna, skoro do transportu zakażonych Covid-19 używa się już samoloty wojskowe, które przenoszą ich z najbardziej oblężonych oddziałów intensywnej terapii medycznej w tym kraju.

Transport drogą powietrzną pacjentów rozpoczęto z położonego na południu kraju miasta Memmingen do Muenster koło Osnabrueck na północy Niemiec.

To pierwszy przypadek wykorzystania sił powietrznych do transportu chorych. Maszyny wyposażono w maksymalnie sześć specjalnych łóżek OIOM – oznaczonych jako latające oddziały intensywnej terapii – do transportu pacjentów z COVID-19 w Niemczech. Być może wkrótce samolotami wojskowymi będzie się również transportować zakażonych nowym wariantem koronawirusa, który budzi strach w na całym świecie.

U naszego zachodniego sąsiada padają kolejny rekordy zakażeń, ponad 76 tys. w ciągu jednego dnia, a liczba zgonów z powodu Covid-19 od początku pandemii przekroczyła sto tysięcy, zaś szpitalne oddziały intensywnej opieki medycznej są przepełnione na południu i wschodzie kraju.