Niemcy mówią "nie" członkostwu Ukrainy w NATO. Opublikowano wyniki badania

To wniosek z badania Deutschlandtrend przeprowadzonego na zlecenie niemieckiej telewizji ARD. Wynika z niego, że 31 proc. Niemców opowiada się za wykluczeniem członkostwa Ukrainy w NATO w najbliższych latach. Z kolei 22 proc. ankietowanych chce wykluczenia tego państwa na stałe z możliwości przystąpienia do Sojuszu. Łącznie daje to 53 proc.

Zaledwie 28 procent respondentów jest przeciwnych odmowie Ukrainie członkostwa w NATO w obecnej sytuacji. 19 procent pytanych odmówiło odpowiedzi na pytanie.

Przypomnijmy, że kwestia członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim jest jednym z głównych postulatów Rosji. Moskwa domaga się bowiem od Stanów Zjednoczonych i państw Zachodu "gwarancji bezpieczeństwa", a więc prawnego zapewnienia, że NATO nie będzie rozszerzało się na Wschód.

tagesschau.de