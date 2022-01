Niemcy mordowali ludzi „niewartych życia”. Zaczęło się w Chełmie

12 stycznia 1940 roku. Chełm, niewielkie miasto położone na południowy wschód od Lublina. Mimo wojny, życie toczy się tu dość spokojnie. Nie inaczej jest w szpitalu psychiatrycznym - pacjenci uczestniczą w zajęciach i nikt nie przeczuwa, że za chwilę wszyscy - 440 osób, w tym dzieci - zostanie zamordowana.

W godzinach popołudniowych przed szpital podjeżdża oddział Niemców. Żołnierze mają na sobie na czapkach emblematy SS - trupią czaszkę ze skrzyżowanymi piszczelami. Oba budynki szpitala zostają otoczone, Niemcy rozstawiają karabiny maszynowe. Oficer zwołuje personel, informuje, że wszyscy, poza dziesięcioma pielęgniarzami, mają niezwłocznie zebrać swoje rzeczy i opuścić budynek.

Biegnijcie, ile sił w nogach, i nie ważcie się oglądać za siebie - rozkazuje oficer personelowi.

Pielęgniarze, których pracą dotąd była opieka nad chorymi, teraz otrzymują polecenie, by wyprowadzać po 10 pacjentów na zewnątrz budynku, wprost pod ogień karabinów maszynowych. Idą powoli, jakby lunatykowali, część zresztą zostaje wyciągnięta wprost z łóżek - ma na sobie piżamy, jest boso, niektórzy są zupełnie nadzy. Początkowo spokojni, ulegli chorzy nie stawiają oporu, jednak kiedy dociera do nich, co się dzieje, wpadają w panikę, próbują walczyć, uciekać. Tych najsilniejszych Niemcy ścigają po korytarzach szpitala, a gdy w końcu ich dopadają - wyrzucają przez okno, a konających dobijają, strzelając do nich.