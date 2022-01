Niemcy. Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock pojedzie do Moskwy. Chodzi o Ukrainę

Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock pojedzie do Moskwy w przyszłym tygodniu na rozmowy w sprawie kryzysu na Ukrainie – poinformował Reuters. Polityczka przekazała taką informację podczas spotkania ze swoimi odpowiednikami z UE w Brześciu w piątek.

- Nie było rozmów z Rosją (na Radzie NATO-Rosja) przez dwa lata, więc myślę, że nikt nie przyszedł do stołu negocjacyjnego, oczekując rozwiązania w ciągu kilku godzin – przekazała dziennikarzom.

Oceniła, że „cechą dyplomacji w kryzysie jest to, że wymaga dużo wytrwałości, cierpliwości i silnych nerwów”. - Dlatego tak ważne jest intensywne korzystanie z różnych kanałów komunikacji – oceniła.

Rozmowy z Rosją

W środę w Brukseli odbyły się rozmowy w formacie Rada NATO-Rosja. Był to drugi etap rozmów Zachodu z Moskwą. W poniedziałek do rozmów amerykańsko-rosyjskich doszło w Genewie. Nie przyniosły one żadnego rezultatu.

Podobnie jak czwartkowe rozmowy w formacie OBWE-Rosja.