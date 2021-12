Niemcy. Kolejne marsze antyszczepionkowców. Policja zapowiada, że będzie stosować "bardziej zdecydowane podejście"

W związku z zaostrzaniem przepisów pandemicznych w weekend w Niemczech w wielu miastach odbyły się protesty przeciwników restrykcji. Tysiące ludzi wyszło na ulice, a w wielu miejscach przerodziły się one w zamieszki między protestującymi a policją.

W czasie niedzielnej demonstracji w Schweinfurcie rannych zostało ośmiu policjantów i kilku uczestników wiecu, w tym 4-lenia dziewczynka, którą matka zabrała na protest.

Kolejne demonstracje zapowiedziane zostały na środę – między innymi w Monachium. Policja już teraz zapowiada, że "nie wyklucza użycia gazu pieprzowego" i zastosuje "bardziej zdecydowane podejście".

Rzecznik monachijskiej policji poinformował, że co najmniej 1000 funkcjonariuszy będzie pilnować środowego protestu.

Jak podaje lokalna gazeta "Abendzeitung Muenchen”, policja podczas przeglądu mediów społecznościowych znalazła m.in. wezwanie do zabrania noży na demonstrację w celu „obrony przed policjantami”. Jednak to nie koniec – na forach internetowych można znaleźć porady zachęcające do brania na wydarzenia dzieci, by w razie potrzeby się nimi osłonić.