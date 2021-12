Niemcy: Kanclerz Scholz będzie jeździł Mercedesem S680 Guard. To "forteca na kołach" (WIDEO)

Nowy kanclerz Niemiec Olaf Scholz będzie jeździł opancerzonym Mercedesem S680 Guard. Cena maszyny, która waży 4200 kilogramów, wynosi aż 550 tysięcy euro!

Producent zapewnia, że specjalna stal, z której wykonano nadwozie samochodu oraz grube szyby zamontowane w tej fortecy na

kołach gwarantują pasażerowi ochronę przed kulami i wybuchami".

Do tego, jak dodaje dziennik "Nordkurier", automatyczny system przeciwpożarowy, zbiornik nadciśnieniowy świeżego powietrza na wypadek ataku gazem trującym.

Kanclerzowi stworzono również warunki do pracy w czasie jazdy: to kilka monitorów, systemy komunikacyjne i informacyjne. Olaf Scholz nie może jednak sam prowadzić samochodu. Do tego potrzebowałby specjalnego prawa jazdy, poza tym względy bezpieczeństwa zabraniają mu wsiadania za kierownicę – dodaje "Nordkurier".

Poprzedniczka Scholza, Angela Merkel jeździła Audi, zaś były kanclerz Gerhard Schroeder miał do dyspozycji specjalnie przystosowanego Volkswagena.