Niemcy: Jaka jest szansa na powstanie koalicji partii Angeli Merkel z SPD?

Oznaczałoby to przyspieszenie tworzenia gabinetu, którego nie udało się do tej pory sformować od wrześniowych wyborów parlamentarnych. Otoczenie kanclerz Merkel sądzi, że do połowy lutego koalicyjne rozmowy powinny się zakończyć ostatecznymi ustaleniami. Entuzjastami powstania takiej koalicji jest między innymi francuski prezydent Emmanuel Macron, wielki sojusznik Angeli Merkel.

Zgoda na przystąpienie do rozmów z ugrupowaniem Merkel zapadła na niedzielnym zjaździe SPD. Szef tego ugrupowania Martin Szultz był zadowolony z wyników głosowania członików swej partii. - Poczułem ulgę - mówił i dodał, że jest to kluczowy moment w historii SPD.

W swoim przemówieniu Schultz powiedział m.in., że przez Europę przetacza się w tej chwili prawicowa fala. Jako przykłady podał Austrię, Czechy, Polskę i Węgry. Z kolei przedstawiciele młodzieżówki SPD optowali za pozostaniem w opozycji, wskazywali na odmienne interesy ich partii oraz CDU/CSU. Schultz natomiast przekonywał, że jego partia będzie starała się nanieść wiele poprawek do umowy koalicyjnej. Chodzi między innymi o liberalizację ograniczeń w przepisach dotyczących łączenia rodzin w przypadku uchodźców, którzy nie mają prawa do azylu, a mogą jedynie z uwagi na wojnę w Syrii przebywać na terenie Niemiec czasowo.