Niemcy: ekstrema antyszczepionkowa szykowała zamach na premiera Saksonii

Policja w Saksonii na wschodzie Niemiec dokonała nalotów po tym, jak premierowi tego landu Michaelowi Kretschmerowi grożono śmiercią za wspieranie działań związanych z koronawirusem.

Podejrzanymi są skrajnie prawicowi działacze antyszczepionkowi. Saksonia ma najniższy odsetek szczepień przeciwko Covid w Niemczech. W ubiegłym roku Kretschmer ostrzegał przed „histerią” covidową, potem jednak przeprosił i poparł surowe środki walki z pandemią.

Kanclerz Niemiec, Olaf Scholz, powiedział w środę, że „niewielka mniejszość ekstremistów” nie będzie narzucać swojej woli społeczeństwu.

Policja w Saksonii poinformowała, że ​​siły bezpieczeństwa, w tym jednostka do zwalczania grup ekstremistycznych Soko Rex, przeprowadzają naloty na kilka miejsc w odpowiedzi na groźby skierowane przeciwko premierowi Saksonii. Spisek przeciwko Kretschmerowi ujawnił program Frontal, którego dziennikarze przeniknęli do grupy około 100 osób komunikujących się za pośrednictwem aplikacji do przesyłania wiadomości Telegram.

Nazywają siebie Dresden Online Networking i zdaniem policji, przygotowywali zamach na premiera Saksonii.