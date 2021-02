NOWE Platforma Obywatelska przedstawiła stanowisko partii ws. aborcji

Platforma Obywatelska opowiedziała się za liberalizacją prawa do przerywania ciąży. Przedstawiciele partii zaprezentowali "Pakiet praw kobiet". - Aborcja powinna być dostępna do 12. tygodnia w szczególnie trudnych sytuacjach osobistych, po spełnieniu określonych warunków, takich jak konsultacja z psychobiologiem i lekarzem, to kobieta powinna podjąć osobistą decyzje o przerwaniu ciąży, a prawo musi jej to umożliwić- tłumaczyła posłanka Ewa Leszczyna.