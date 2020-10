Niemcy: Dożywocie dla polskiego pielęgniarza, który mordował pacjentów insuliną. Zabił trzy osoby

38-letni Polak został skazany przez sąd w Monachium na dożywocie za zamordowanie trzech starszych osób, którymi się opiekował. Mężczyzna podawał im śmiertelną dawkę insuliny. Ponieważ sam chorował na cukrzycę, miał do niej łatwy dostęp. Grzegorz Stanisław W., został skazany na najwyższy możliwy wyrok w Niemczech i prawdopodobnie spędzi resztę życia za kratkami.

Początkowo oskarżono go o sześć morderstw, ale nie znaleziono wystarczających dowodów, aby skazać go za trzy z nich. Został też uznany winnym usiłowania zabójstwa dwóch osób, a także niebezpiecznego uszkodzenia ciała i okradania swoich ofiar. Sędzia Elisabeth Ehrl mówiła, że ​​wielu pacjentów Polaka i ich rodziny było wobec niego podejrzliwi, a jeden starszy mężczyzna groził, że wyskoczy z okna, jeśli ten zbliży się do niego.

Nie powstrzymali jednak Polaka przed odwiedzinami ich bliskich. Skazany milczał na rozprawach, dopiero przed ogłoszeniem wyroku przeprosił krewnych ofiar i wyraził żal z tego powodu. - To, co zrobiłem, było bardzo brutalne - powiedział.