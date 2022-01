Niemcy dostarczą Ukrainie 5000 hełmów. „Bardzo wyraźny sygnał”

O decyzji w sprawie dostawy 5000 hełmów Christine Lambrecht poinformowała po posiedzeniu komisji obrony Bundestagu – donosi agencja dpa. Być może minister obrony uległa presji części niemieckich polityków widzących jak duże koszty polityczne ponosi Berlin z racji swej postawy w sprawie dostaw broni dla Ukrainy.

- To bardzo wyraźny sygnał: stoimy po waszej stronie – powiedziała Lambrecht, kierując te słowa do Ukraińców. Ukraina, która obawia się rosyjskiego ataku, wielokrotnie domagała się dostaw broni z Niemiec, ale spotkało się to z odmową rządu koalicyjnego SPD, Zielonych i FDP. Co więcej, Berlin blokuje nawet dostawy broni dla Kijowa od innych krajów sojuszniczych, gdy w grę wchodzi sprzęt przekazany kiedyś przez Niemcy.