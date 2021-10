Niemcy: chaos w wyborach w Berlinie. Czy będzie powtórka głosowania w stolicy?

Czy niedzielne wybory w Belinie trzeba będzie powtórzyć, zastanawia się miejscowa prasa.

Powodem był chaos, jaki panował w czasie wyborów. Do tej pory doliczono się już ponad 13 tys. nieważnych głosów. Mieszkańcy niemieckiej stolicy wybierali w niedzielę oprócz członków parlamentu (Bundestagu), również przedstawicieli do Izby Deputowanych Berlina i mieli możliwość uczestniczenia w referendum.

Tego dnia odbywał się w mieście maraton, który spowodował komunikacyjny paraliż głównie w centrum Berlina, co znacznie utrudniało lub nawet uniemożliwiało dostarczenie do niektórych lokali kart wyborczych, których zabrakło. W tej sytuacji Petra Michaelis, szefowa berlińskiego biura wyborczego złożyła już rezygnację ze stanowiska.

Gazeta "Berliner Zeitung" pisze o konieczności powtórzenia przynajmniej wyborów do Izby Deputowanych, w których odnotowano dużą liczbę nieważnych głosów w prawie stu okręgach wyborczych. Gazeta dodaje, że duża liczba nieważnych głosów wynika z tego, że część kart wyborczych omyłkowo przekazano do niewłaściwych okręgów. W tej sytuacji oddane prawidłowo głosy na niewłaściwej karcie do głosowania oznaczało że są on nieważne.

Nie wiadomo, dlaczego w wielu lokalach zabrakło kart do głosowania, co zdaniem politologów było naruszeniem zasady wolności wyboru. Sprawa ma się wyjaśnić po sporządzeniu raportu o nieprawidłowościach wyborczych. Ma to się stać w ciągu najbliższych dni i wtedy Senat Berlina zdecyduje, czy wybory zostaną powtórzone czy nie.