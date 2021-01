Niemarnowanie jedzenia po polsku, czyli resztki ze stołu prosto na podwórko. To szkodzi zwierzętom i grozi mandatem, nawet 5000 zł!

Tymczasem priorytetowym działaniem powinno być przede wszystkim edukowanie społeczeństwa. Praktyka wyrzucania żywności na ulicę czy podwórko wydaje się być bowiem nie tylko nagminna, ale i celowa. Okazuje się, że podobne działanie jest wielokrotnie związane nie tyle ze złą wolą, co z niewiedzą.

By nie być gołosłowną, zapytałam właścicieli psów na jednej z grup w mediach społecznościowych o to, czy często spotykają się z jedzeniem lądującym na ulicy. Odpowiedzi okazały się w pełni zgodne z osobistym doświadczeniem:

Moja sąsiadka zawsze wyrzuca resztki za płot. (...) No i nie da się przegadać, bo przecież po co ma się marnować.

W Rudzie to też częsty widok, a co za tym idzie... szczury. Żywe, martwe, do wyboru do koloru.