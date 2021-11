Niemal co trzeci Polak to uprawia. To trend obserwowany od kilku lat. "Kobiety robią to nieco częściej niż mężczyźni" [Wideo]

- To trend obserwowany od kilku lat- tłumaczy w rozmowie z AIP Agata Zadrożna, Kantar. - Mamy w Polsce taką tradycję, żeby uprawiać na własny użytek- dodaje i tłumaczy, że mamy dużo ogórków działkowych, duża cześć ludzi mieszka na wsiach i posiada kawałek ziemi, którą uprawiają.

Jak tłumaczy ekspertka, kiedy spojrzymy na to globalnie, to okazuje się, że niemal co trzeci Polak uprawia warzywa i owoce na własny użytek. - Tak naprawdę uprawiają wszyscy, jednak najwięcej stanowią osoby w średnim wieku ale nie emeryci i okazuje się, że kobiety robią to nieco częściej niż mężczyźni. Jeżeli chodzi o status materialny, to najczęściej są to osoby średnio zamożne- to jest ta grupa, która najchętniej uprawia warzywa i owoce- wyjaśnia ekspertka.