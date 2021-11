Nielegalni imigranci z zarzutami. Posiadali materiały pedofilskie

W ramach prowadzonych przez prokuratury postępowań związanych z nielegalnym przekroczeniem granicy polsko-białoruskiej, w ostatnim czasie zarzuty popełnienia przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przedstawiono sześciu obywatelom Iraku, przy których ujawniono materiały pedofilskie.

Podejrzani to mężczyźni w wieku od 21 do 41 lat. Zostali zatrzymani przez Straż Graniczną i Policję. Usłyszeli zarzuty przechowywania i posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15. Jest to przestępstwo zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzjami sądów czterech z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Dwóch pozostałych przebywa w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Postępowania w tych sprawach prowadzą: Prokuratura Okręgowa w Suwałkach, Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Prokuratura Rejonowa Toruń – Wschód w Toruniu oraz Prokuratura Rejonowa w Zgierzu.