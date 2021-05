Niedzielski: Wartość współczynnika reprodukcji koronawirusa osiągnęła najniższy poziom od początku pandemii

Wartość współczynnika reprodukcji, pokazującego, ile kolejnych osób zarazi chory, osiągnęła najniższy poziom od początku pandemii, wynoszący 0,72" - poinformował na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Do postu załączył infografikę z wykresem.

Wskaźnik R, zwany również współczynnikiem reprodukcji wirusa, informuje, na jakim etapie jest epidemia. Jeżeli jego wartość jest wyższa niż 1, to oznacza to, że statystycznie jeden chory zaraża więcej niż jedną osobę. To z kolei oznacza, że epidemia się rozwija. Z drugiej strony, jeśli współczynnik reprodukcji wynosi poniżej "1", oznacza, że epidemia wyhamowuje.

