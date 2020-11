Niedzielski: Szczepionka na koronawirusa ogólnodostępna w pierwszym kwartale 2021 roku

Pierwsze szczepienia tuż po nowym roku

Minister zdrowia poinformował, że w sprawie szczepień resort jest w bieżącym kontakcie z „producentami tymi, którzy są najbardziej zaawansowani”. - To jest dwóch dostawców (...) Obie te firmy deklarują nam, że już w grudniu będzie dostawa po milion szczepień na nasz rynek. Czyli mielibyśmy praktycznie pulę blisko dwóch milionów szczepień. To wydaje się oczywiście mega optymistyczne. Dlatego my troszeczkę dzielimy to na dwa i przygotowujemy się tak, żeby w styczniu te pierwsze grupy, najważniejsze, czyli medyków, służby mundurowe, tych, którzy są najbardziej wyeksponowani na wirusa, po prostu zaszczepić – zapewniał szef resortu zdrowia w RMF FM.

Dopytywany, kiedy szczepionka dostępna będzie dla reszty społeczeństwa, odpowiedział, że „w zasadzie w pierwszym kwartale będziemy mieli dostarczone tyle, że każdy, kto będzie chciał się, to się zaszczepi”.