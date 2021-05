Niedzielski: Są głosy, że nieszczepieni powinni dodatkowo płacić za leczenie. Nie ma ku temu podstaw

Szef resortu zdrowia poinformował także, że w najbliższym czasie będzie rekomendował, aby w pomieszczeniach nadal stosować maseczki. - Szczególnie tam gdzie nie można zachować dystansu, gdzie jest duży obrót osób. To znaczy mówię o takich miejscach użyteczności publicznej jak sklepy czy inne tego typu miejsca, ale wydaje mi się, że to jest też pewien wyraz rozsądku i być może też trwałej zmiany mentalności – stwierdził.

Co z paszportem covidowym?

Minister zdrowia pytany był również o prace nad włączeniem Polski do europejskiego systemu paszportów covidowych. – Przede wszystkim my w zasadzie już mamy taką gotowość techniczną, takie pierwsze testy podłączeniowe. One jeszcze nie polegają na testowaniu aplikacji, ale podłączeniu systemu. To już, w tej chwili, zaczynamy. Te testy prowadzi Centrum E-zdrowia podległe resortowi zdrowia. One w zasadzie od wczoraj są prowadzone – mówił.