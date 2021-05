Niedzielski: Potrzebny zwrot ku normalności w służbie zdrowia

Szczepienie osób w wieku 12-18 lat

Minister zdrowia pytany był również o szczepienia osób od 12. roku życia. - Jest to temat, który w tej chwili bardzo dogłębnie analizujemy. Jeżeli chodzi o przedział wiekowy 16-18, to mamy jeden preparat, który ma takie dopuszczenie rynkowe. To preparat Pfizera. Pfizer jednocześnie złożył do EAL wniosek, żeby dopuścić preparat do stosowania w grupie 12-15 lat – mówił Niedzielski.

Wskazał, że ‘wyniki badań po stronie Pfizera są gotowe i to jest finalizowanie współpracy”. - My na razie decyzji nie podjęliśmy, bo mamy do obsłużenia grupy osób, które są najbardziej narażone na ryzyko, 60 plus, ale i całej populacji dorosłych – mówił.