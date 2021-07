Niedzielski: Obserwujemy niepokojącą tendencję dot. szczepienia drugą dawką Leszek Rudziński

Niedzielski: Obserwujemy niepokojąca tendencję dot. szczepienia drugą dawką fot. adam jankowski / polska pres

- Widzimy niepokojącą tendencję - od końca stycznia do maja 8 tys. osób nie zgłosiło się do przyjęcia drugiej dawki, a od 1 czerwca do 6 lipca już 44 tys. - mówił w piątek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Minister ostrzegł, że jeśli wskaźnik wyszczepienia nie będzie wysoki, to jesienią może wrócić kolejna fala koronawirusa.