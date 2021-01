Niedzielski o szczepieniach znanych osób: Możliwe konsekwencje za szczepienie poza kolejnością

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk przekazał, że w poniedziałek do szpitali węzłowych wydane zostanie kolejnych 200 tys. dawek szczepionki na koronawirusa, czyli rozdysponowana będzie już całość dwóch pierwszych partii.

Zapowiedział jednocześnie, że w poniedziałek rano do Polski przyleci kolejne 300 tys. dawek szczepionki Pfizer.

Szczepienia poza kolejnością

Jak wskazał Dworczyk, w czwartek bardzo wiele osób zostało zbulwersowanych informacjami, które pojawiły się w mediach, że szpital Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego część szczepionek przekazał osobom spoza grupy 0. - Wśród zaszczepionych znalazły się m.in. osoby ze świata kultury. Dlatego też pan premier Morawiecki polecił nam pilne wyjaśnienie tej sprawy – stwierdził.

Szef KPRM wyjaśnił, że Naczelna Rada Lekarska 28 grudnia wystąpiła do ministra zdrowia i KPRM z prośbą, żeby z uwagi na „groźbę niewykorzystania wszystkich szczepionek można było dopuścić do odstępstw od szczepienia grupy zero”. - Po dyskusjach podjęliśmy pozytywną decyzję w tym zakresie. NFZ 29 grudnia zwrócił się do dyrektorów szpitali realizujących szczepienia z pismem, że ministerstwo zdrowia, KPRM wydają zgodę na elastyczne podejście w kwalifikowaniu do szczepień – mówił.