Niedzielski: Niech każdy sobie odpowie, czy hejt należy tolerować

- Tak wygląda mój garaż oraz firmowy baner męża. Nie jest to jedyne zniszczenie mienia w okolicy – tłumaczyła farmaceutka, zachęcając policję do sprawdzenia nagrań z monitoringu.

Napis zamieszczony na ścianie garażu nawiązywał do niedawnych słów posła Konfederacji Grzegorza Brauna pod adresem szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego.

Ten drugi odniósł się do zamieszczonej fotografii. - Tak wyglądają skutki nawoływania do agresji i nienawiści z mównicy sejmowej. To była nie tylko groźba bezpośrednia ale właśnie chęć wywołania reakcji fanatyków. Niech każdy sobie odpowie, czy hejt należy tolerować – oświadczył Adam Niedzielski.