Niedzielski: Nie mamy pewności, że uczniowie wrócą do szkół po 17 stycznia

Minister zdrowia wyjawił, że nie wiadomo jeszcze, czy nauczycielom wykonane zostaną wykonane jedynie testy przesiewowe na COVID-19, czy też „pakiet badań” - w tym m.in. testy na przeciwdziała, mające sprawdzić, jaki był poziom zachorowalności wśród nauczycieli.

Przemysław Czarnek o powrocie dzieci do szkół: Są różne plany

– Oczywiście, że są różne plany powrotu dzieci do szkół – mówił kilka dni temu na antenie RMF FM minister edukacji Przemysław Czarnek.

Jak sprecyzował „są plany dalszego nauczania zdalnego, do tego też musimy być przygotowani, bo nie wiemy jak będzie”. - Uefektywniania tego nauczania zdalnego i będą kolejne informacje w tym względzie już w kolejnych tygodniach, jeszcze grudnia. Są plany powrotu jednorazowego do szkół, szkoły są przygotowane na to, ale też planujemy to i są plany stopniowego powrotu do szkół – mówił.