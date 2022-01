Niedzielski kontra Czarnek. "Dialog bardzo trudny", ale współpraca wciąż możliwa

Szef resortu zdrowia był we wtorek gościem Konrada Piaseckiego na antenie TVN24. W programie Adam Niedzielski przekazał najnowsze dane o zakażeniach i odniósł się do sytuacji epidemicznej.

Oprócz tego, poruszono głośny w ostatnich dniach temat małopolskiej kurator oświaty, która określiła szczepienia przeciwko COVID-19 mianem „eksperymentu”. Przypomnijmy, że według informacji przekazanych w poniedziałek przez Ryszarda Terleckiego Barbara Nowak nie zostanie odwołana za te słowa.

– Zdania nie zmieniłem, ale to nie moja decyzja. To decyzja, którą podejmuje między innymi pan minister Czarnek, który wie, że decyzja o niezwolnieniu takiego urzędnika to odpowiedzialność. Ja nie wyobrażam sobie, żeby inspektor sanitarny czy dyrektor NFZ z mojego resortu wypowiadał się na temat polityki edukacyjnej w Polsce. To nietakt – mówił Adam Niedzielski. Zdaniem ministra, Nowak powinna stracić stanowisko. Polityk wyraził pogląd, że brak stanowczej reakcji ministra edukacji i nauki oznacza „wzięcie na siebie odpowiedzialności za to, jaki wpływ ta wypowiedź może mieć na ludzi, którzy nie podejmą decyzji o szczepieniu”.