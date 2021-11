Niedzielski: Dynamika wzrostu zakażeń spada w skali całego kraju. Dwa scenariusze dla Polski

Szef MZ podkreślił podczas konferencji prasowej w Poznaniu, że w każdym województwie monitorowana jest liczba zakażeń i hospitalizacji, a odpowiednio do zapotrzebowania rozwijana jest baza łóżkowa.

– Chcemy w perspektywie pierwszej dekady grudnia zwiększyć liczbę dostępnych łóżek do blisko 35 tys. Do końca listopada będzie 26 tys. łóżek, co nawet w czarnym scenariuszu pozwoli zapewnić miejsca hospitalizacyjne dla każdego, kto tego wymaga – zadeklarował Niedzielski.

– Przypadki osób zakażonych przyjmowanych do szpitala tymczasowego w Poznaniu to historie, o których już wcześniej słyszeliśmy. Zdecydowana większość pacjentów pod respiratorami to osoby niezaszczepione – stwierdził minister zdrowia.

– Podstawową obroną przed trudnym przebiegiem zachorowania na COVID-19 jest szczepienie – podkreślił.