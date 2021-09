Niedzielski: Daję gwarancję na miesiąc, dwa nauki stacjonarnej

- Daję gwarancję co najmniej na miesiąc, dwa. Patrząc na pewne poziomy zaszczepień wśród dzieci, które wbrew pozorom są całkiem niezłe jak na ten okres powakacyjny, bo blisko 30 procent dzieci z tych roczników 12-15 lat mamy już teraz zaszczepionych – powiedział Adam Niedzielski w środę wieczorem w Polsat News, pytany o to jak długo uczniowie będą chodzić do szkoły w trybie stacjonarnym.

Dodał, że w trzecim tygodniu września rozpoczną się szczepienia w szkołach.

Minister podkreślił, że nauczyciele „wykazali się ogromną odpowiedzialnością, bo poziom zaszczepienia w tej grupie jest 80 procentowy”. - To są parametry, co do których przyjmuje się, że w społeczeństwie dają odporność populacyjną. Szkoły są z tego względu bezpieczne, ale też z tego względu, że zostały bardzo mocno wzmocnione sprzętem. Mówię o termometrach, stacjach które to (pomiar temperatury - red.) umożliwiają, płynach dezynfekcyjnych. My na to wydaliśmy ponad 100 mln zł – powiedział.