Niedzielski: Apogeum trzeciej fali będzie w okresie około świątecznym

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski przekazał na antenie RMF FM, że dziś zanotowaliśmy ponad 31 tys. zakażeń. Minister zachęcał także do pozostania w święta w domach oraz mówił o możliwych kolejnych obostrzeniach związanych z pandemią.

Minister zdrowia stwierdził, że jutrzejsza Niedziela Palmowa będzie „testem odpowiedzialności ze strony władz kościelnych”. - Liczę, że zobaczymy rozwiązania, które przyczyniają się do przestrzegania obostrzeń i że odpowiedzialność będzie tym dominującym słowem, które będzie przez cały tydzień, nie tylko Niedzielę Palmową – mówił. Pytany o Wielką Sobotę Niedzielski stwierdził, że jeśli chodzi o „kwestię koszyczka, to w zeszłym roku mogliśmy bez tego przeżyć święta i patrząc na to, co dzieje się z epidemią, w tym roku raczej też z żoną wstrzymamy się”. - Ja nie jestem zaszczepiony, nie jestem ozdrowieńcem, więc też nie mogę ryzykować – mówił, dodając, że tegoroczne święta powinniśmy spędzić w gronie najbliższej rodziny.

Dopytywany, czy rekomenduje Polakom, by w święta zostali w domach, odpowiedział: -To powinno się rozstrzygać w sumieniu człowieka. Jeśli ktoś tego bardzo potrzebuje, to powinien pójść (do kościoła - red.). Ja namawiam do pozostania w domu, uczestniczenia w mszy zdalnie, przez telewizor.

Dziś ponad 31 tysięcy zakażeń – Dzisiaj jest troszkę mniej, bo mamy 31 757 zachorowań, ale to też jest o 5 tysięcy więcej, niż było tydzień temu, w związku z tym ta dynamika cały czas jest powyżej 20 proc. - przekazał minister zdrowia. - Chyba nawet dokładnie 20 proc. dzisiaj wynosi. To jest nieco mniejsza dynamika niż wczoraj, bo przypomnę, że wczoraj mieliśmy przyrost o ponad dziewięć tysięcy zachorowań, więc tutaj niestety nie ma żadnych pozytywnych sygnałów – dodał.

Minister stwierdził, że „trzeba się spodziewać, że apogeum trzeciej fali będzie w okresie około świątecznym". Zostanie wprowadzony stan nadzwyczajny? Szef resortu zdrowia pytany był również o możliwość wprowadzania w Polsce stanu nadzwyczajnego. - Jak patrzę na rozwiązania międzynarodowe, dotyczące obostrzeń, które są stosowane u nas w Polsce i za granicą, to jedynym elementem, który odróżnia nas to są zastosowania godzin policyjnych, czyli całkowitego zakazu wychodzenia z domu. To nie zawsze jest stosowane w ramach stanów wyjątkowych - powiedział.

Niedzielski zaznaczył, że godzina policyjna w Polsce musiałaby być wprowadzona poprzez ustawę. - Bierzemy pod uwagę wszystkie scenariusze – przekazał.

Trudna sytuacja na Śląsku Minister zwrócił także uwagę na trudną sytuację na Śląsku. - Przygotowujemy plan specjalnej relokacji pacjentów z wykorzystaniem transportu lotniczego, wojskowego do tych regionów, gdzie są jeszcze dostępne łóżka szpitalne. Trzeba działać – mówił.

Przekazał także, że jeśli w tym regionie Polski nie będzie widać „w ciągu najbliższego tygodnia, półtora tygodnia, że zmieniają się trendy” to rząd będzie musiał rozważyć wprowadzenie tam godziny policyjnej.

Dodatkowe pieniądze dla emerytów