Niedługo poznamy nazwisko selekcjonera reprezentacji. PZPN podał dokładny termin

Kto będzie nowym selekcjonerem?

Choć od jakiegoś czasu krążyły doniesienia, że to Andrij Szewczenko poprowadzi polską reprezentację, to w czwartek ukraińskie media poinformowały, że nie może on rozwiązać kontraktu z Genoą, więc objęcie stanowiska w Polsce jest niemożliwe. Na te wieści zareagował prezes PZPN Cezary Kulesza, potwierdzając zainteresowanie byłym piłkarzem m.in. AC Milan.

Kto zatem poprowadzi polską drużynę w marcowym barażu z Rosją? Wszystko wygląda na to, że będzie to Adam Nawałka, który kadrę prowadził w latach 2013-18. Doszedł z nią do ćwierćfinału mistrzostw Europy w 2016 r. (w eliminacjach turnieju pokonując ówczesnych mistrzów świata Niemców). Na mundialu w 2018 r. Polska nie wyszła z grupy. Następcą Nawałki został Jerzy Brzeczęk, a ostatnim selekcjonerem był Paulo Sousa, który po roku zrezygnował z pracy na rzecz objęcia drużyny Flamengo w Brazylii.