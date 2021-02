Niedawno odkryta kompozycja Allegro D-dur K626b/16 Wolfganga Amadeusza Mozarta doczekała się premierowego wykonania przez Seong-Jin Cho

Czy istnieje lepszy sposób na uczczenie urodzin Mozarta niż światowa premiera jednej z jego kompozycji? Seong-Jin Cho wykonał ją w Great Hall Salzburg Mozarteum Foundation 27 stycznia 2021 r., który był jednocześnie dniem otwarcia pierwszej wirtualnej edycji festiwalu Mozartwoche, organizowanego przez Fundację.

Allegro D-dur K626b/16 zapisane ręką Mozarta na obu stronach pojedynczego arkusza rękopisu, pochodzi prawdopodobnie z początku 1773 roku, ukończone pod koniec trzeciego tournée siedemnastoletniego kompozytora po Włoszech lub wkrótce po powrocie do domu, do Salzburga. Najpewniej partytura przeszła z majątku najmłodszego syna kompozytora do kolekcji austriackiego urzędnika państwowego i muzyka-amatora Aloysa Fuchsa, a wkrótce potem, być może przez pomyłkę, została przekazana w inne ręce. Pod koniec XIX wieku partytura należała do wiedeńskiego antykwariusza książek i sztuki, a po jego śmierci w 1899 roku została wystawiona na aukcję. Istnienie kompozycji odnotowano w trzecim i kolejnych wydaniach katalogu Köchela z dziełami Mozarta, ale utwór umknął naukowym badaniom, mimo że w latach 1900-1928 jego partytura była kilkakrotnie prezentowana na aukcjach.