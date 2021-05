Niecodzienny wyścig filmowców w.... kosmosie. Rosjanie zrobią wszystko, by być szybsi od Toma Criuse'a

"Opłata od smartfonów stała się jednym z najgorętszych tematów. Emocje nakręcają przeciwnicy rekompensat" - Jan Młotkowski, Kreatywna Polska

Ministerstwo Kultury przygotowało projekt Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Największe dyskusje budzi wpisanie smartfonów do opłaty reprograficznej. W przestrzeni publicznej błędnie na to mówi się "podatek od smartfonów". - Nie ma podstaw do wyłączenia smartfonów z systemu rekompensat reprograficznych i system ten nie będzie sprawiedliwy w takiej postaci. Dlatego tak ważne są dalsze prace nad tym projektem - ocenia Jan Młotkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska.