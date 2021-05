Niecieczanie rozegrali bardzo dobry mecz i rozgromili Koronę Kielce

Puchar Polski. Lechia znów skuteczna. Tym razem pokonała Bruk-Bet Termalicę

Puchar Polski. Lechia Gdańsk przez niemal całą pierwszą połowę była słabszym zespołem od Bruk-Betu Termaliki, ale jako pierwsza zdobyła bramkę - w dodatku "do szatni" - i ułożyła to spotkanie pod siebie. W drugiej połowie goście strzelili jeszcze dwa gole, natomiast spadkowicz z Ekstraklasy odpłacił się tylko jednym trafieniem Misaka. Lechia melduje się w ćwierćfinale i jako lider Ekstraklasy staje się również jednym z pretendentów do zdobycia Pucharu Polski.