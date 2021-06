Niechlujny remont jednej z gdańskich ulic ostro komentuje... znana aktorka

- Dla mnie to jest skandal, że ktoś zatwierdził taki projekt. Taka osoba powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności - mówi Dorota Stalińska, aktorka, której rodzina mieszka w jednym domów przy ulicy Równej w Gdańsku, gdzie trwa feralny remont.

- Przyjechałam, by wspomóc bratową. To, co tu zobaczyłam woła o pomstę do nieba. Chcę, by urzędnicy potraktowali ludzi na ulicy Równej poważnie - mówi w rozmowie z Onetem Dorota Stalińska.

Jak informuje Onet.pl, efektem remontu jest znaczne podniesienie poziomu ulicy. Miasto musiało dobudować zjazdy, które w niektórych przypadkach są zbyt strome, by ich w ogóle używać. - Podnieśli mi bramę o ponad 60 centymetrów i zbudowali mi skocznię narciarską - relacjonowała w Onecie Ewa Stalińska, bratowa aktorki.

Źródło: Onet.pl