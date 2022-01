Niebezpiecznie na granicy. Na widok polskich patroli strzelano z długiej broni

Jak przekazała Straż Graniczna na Twitterze, we wtorek granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 12 osób. "To obywatele Libanu, Iraku i Syrii" - czytamy w komunikacie. Osoby te zostały zatrzymane na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Narewce.

Rzecznik SG por. Anna Michalska przekazała, że doszło też do innej próby przekroczenia granicy, do której doszło w środę około godziny 3 nad ranem na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Dubiczach Cerkiewnych. - Granicę próbowało przekroczyć 11 nielegalnych imigrantów. Byli to obywatele Egiptu, Jemenu i Syrii. Te osoby również zostały zawrócone do linii granicy - powiedziała.