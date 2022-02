Niebezpiecznie na drogach i chodnikach. IMGW ostrzega

Jak przekazało IMGW, w Polsce utrzyma się dziś przewaga niekorzystnych warunków biometeorologicznych. Na zachodzie kraju w godzinach okołopołudniowych niekorzystny wpływ pogody na organizm człowieka przejściowo osłabnie do obojętnego.

Dzisiaj możemy spodziewać się dużo chmur i opadów deszczu. Na wschodzie jeszcze deszcz ze śniegiem i deszcz marznący powodujący gołoledź. Na północy i w centrum okresami wystąpią mgły do 200 m. Prognozowana jest temperatura od 0°C na wschodzie do 8°C na zachodzie. Na północnym zachodzie porywy wiatru do 55 km/h.