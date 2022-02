Nie żyje Roman Kostrzewski, lider grupy KAT. Miał 61 lat. "Zasnął spokojnie, otoczony dobrą opieką i bliskimi. Już go nie boli" Tomasz Dereszyński

Zespół KAT poinformował na Facebooku: I stało się to, czego przez długi czas nie chcieliśmy dopuścić do świadomości, liczyliśmy, że sprawy potoczą się inaczej, a zamiast tej informacji przeczytacie informację o zbliżających się koncertach albo premierze płyty. Niestety… Z wielkim smutkiem i pogruchotanymi sercami informujemy, że dziś odszedł od nas Romek. Zasnął spokojnie, otoczony dobrą opieką i bliskimi. Już go nie boli. Do zobaczenia w Piekle Przyjacielu!